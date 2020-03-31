Çorum'da koronavirüse karşı 'modüler dezenfektan sistemi'
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Hürriyet Meydanı, Çorum, Güncel

Çorum'da koronavirüse karşı 'modüler dezenfektan sistemi'

ÇORUM Belediyesi, koronavirüs tedbrileri kapsamında, Hürriyet Meydanı'na, 'modüler dezenfektan sistemi' yerleştirdi.

31.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:38
Çorum'da koronavirüse karşı 'modüler dezenfektan sistemi'

ÇORUM Belediyesi, koronavirüs tedbrileri kapsamında, Hürriyet Meydanı'na, 'modüler dezenfektan sistemi' yerleştirdi. Özel karışımlı solüsyon püskürterek, kıyafetleri dezenfekte eden sistem, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çorum Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşlar için 'modüler dezenfektan sistemi' satın aldı. İçersindeki bölmeden özel karışımlı solüsyon püskürtülen ve kıyafetleri dezenfekte eden modüler sistem, Hürriyet Meydanı'na yerleştirildi. Sensörle çalışan ve 15 saniyede dezenfekte işlemi yapan sistem, kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir vatandaşın,  ceketini dezenfekte etmeye çalışması dikkat çekti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüsle mücadelede yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, "Belediye olarak her türlü önlemi aldık ve yapılabilecek ne varsa hepsini yapmaya çalıştık. Konya'da bir firma tarafından üretilen bu sistemi satın aldık Yeni bir tedbir olarak da şehrin merkezine 'dezenfekte barı' denilen sistemi yerleştirdik. 6 noktadan püskürmeli bir cihaz. İçinde özel bir solüsyonu var. Halk sağlığına herhangi  bir zararı olmayan özel bir solüsyon var içinde. İnsanlar gelip, geçerken burayı kullanabilirler. Eğer faydalı olursa belediye olarak kendi imkanlarımızla bir cihaz üretebiliriz" dedi.Başkan Aşgın, her tülü tedbirin yanı sıra vatandaşları da, zorunlu olmadıkları sürece sokağa çıkmamaları yönünde uyardı. 

Kaynak: DHA

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