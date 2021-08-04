Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Sağlık

Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış Vali Mustafa Mustafa Çiftçi; "Vakalarda 3 kat artış var" "Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok" "Toplumda aşısı çıkmış yüzde 29'luk bir kesim var, hala aşı olmamakta direniyorlar2 Çorum'da korona virüs vaka...

Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış

Vali Mustafa Mustafa Çiftçi; "Vakalarda 3 kat artış var"

"Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok"

"Toplumda aşısı çıkmış yüzde 29'luk bir kesim var, hala aşı olmamakta direniyorlar2

ÇORUM - Çorum'da korona virüs vaka sayılarında üç kat artış yaşandığını açıklayan Valisi Mustafa Çiftçi, toplumsal sağlığı açısından sırası gelen vatandaşların aşı yaptırmaları için yaptığı çağrıyı yineledi.

Çorum Belediyesi tarafından hizmete alınan Biyokütle Tesisinin açılış törenine katılan Vali Mustafa Çiftçi, kentte korona virüs vakaları ve aşılama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlara göre Çorum'da vaka oranlarının 100 binde 40.52 idi olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, "24-30 Temmuz tarihleri arasında bizim hesaplamalarımıza göre bu oranın 100 binde 121, 10'a ulaşmış durumda. Yani vaka sayıları üç kat artmış durumda. Dolaysıyla bu konuya da toplum olarak Çorumlular olarak hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Araya bayramın da girmesiyle birlikte vakalar hızla artmaya başladı. Kurallarda herhangi bir değişiklik yok. Maske, mesafe ve temizlik kuralları devam ediyor" dedi.

"Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok"

"Toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok" diyen Vali Çiftçi, "Aşılama çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Yapılan testlerin vakaya dönüşüm oranları Temmuz ayında yüzde 7, 58'e kadar düşmüştü. Ağustos ayında bu oran 13,14'e yükselmiş durumda. Bu oranlarda da yükselme var. Aşı olmayanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen aşısı çıkanlar, aşı sırası gelenler aşı olsunlar. Kimseyi zorla aşı yapma gibi bir niyetimiz yok. Bir çaba içerisinde değiliz. Ancak toplumsal bağışıklığı sağlama adına şuanda aşıdan başkada bir çare yok. Bunu da toplumumuzun hassasiyetine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çorum'da bugüne kadar toplamda 542 bin 1,2 ve 3. doz aşılama yapıldı"

Çorum'da bugüne kadar toplamda 542 bin 1,2 ve 3. doz aşılama yapıldığını açıklayan Vali Çiftçi, "İyi bir rakama gelmiş durumdayız. Ama herşeye rağmen toplumda aşısı çıkmış, aşı olması gereken yüzde 29'luk bir kesim var. Onlar hala aşı olmamakta direniyorlar. Hem kendi sağlıkları, hem toplum sağlığı açısından bu vatandaşlarımızı da aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda hassas davranalım" diye konuştu.

Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış
Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış
Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış
Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısı 2 ay aranın ardından 100'ü aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Hakan Reçber Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'da korona virüs vakalarında 3 kat artış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 16:16:19. #1.14#

title