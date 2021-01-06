Çorum'da komşunun dikkati göçmen anne ile oğlunu zehirlenmekten kurtardı

Çorum'da bir apartman dairesinden uzun süre tıklatma sesi gelmesine rağmen kapının açılmadığını fark eden komşunun ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenip bayılan göçmen anne ve oğlunu kurtardı.

Çorum'da bir apartman dairesinden uzun süre tıklatma sesi gelmesine rağmen kapının açılmadığını fark eden komşunun ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, sobadan sızan gazdan etkilenip bayılan göçmen anne ve oğlunu kurtardı.

Irak göçmeni anne Muna Qaddoori Khalaf Al-Jumajlı (51), oğlu Abdullah Abduljabbar Abbas Al-Lami (12) ile yaşadığı evde sobayı yaktıktan sonra banyoya girip kapıyı kilitledi.

Bir süre sonra daireden sürekli tıklatma sesi gelmesine rağmen kapının açılmadığını fark eden komşuları, 155 Polis İmdat Hattı'na ihbarda bulundu.

Binaya gelen Bahçelievler Polis Merkezi ekipleri, çelik kapıyı kırarak girdikleri evde anneyi kapısı kilitli banyoda, çocuğu ise yatağında bilinci kapalı şekilde buldu.

Evde yoğun dumandan dolayı hareket etmekte zorlanan polis ekipleri, anne ve çocuğunu apartmanın dışına çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne ve oğlu, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Göçmen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin erken müdahalesiyle hayati tehlike yaşamadıkları öğrenildi.

Olayın ardından yapılan incelemede, sobada kömür ve çeşitli plastik maddeler yakıldığı, evde duman oluşması üzerine çocuğun annesini uyarmak amacıyla banyo kapısını tıklattığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan