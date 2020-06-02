Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
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Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'da 56 yaşındaki Recep Molozoğlu'nun kullandığı otomobil dere yatağına düştü. Kazanın ardından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, sürücünün yanmış cesedi bulundu.

Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti
02.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:54

Çorum-Osmancık kara yolunda dere yatağına düştükten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Recep Molozoğlu'nun (56) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Çorum-Osmancık kara yolundaki Pınarcık Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden kurumuş dere yatağına düştü. Kazanın ardından alev alan otomobile, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti

SÜRÜCÜNÜN YANMIŞ CESEDİ BULUNDU

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının ardından otomobilde yapılan incelemede, sürücü Molozoğlu'nun yanmış cesedi bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, Hitit

Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dere yatağına düşen otomobil alev aldı! Sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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