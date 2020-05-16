Çorum'da karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
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Çorum'da karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, sürenin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

Çorum'da karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi
16.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantinaya alınan 169 kişi, sürenin tamamlanmasının ardından evlerine uğurlandı.

Türkiye'ye dönmelerinin ardından 2 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığının Çorum'daki İskilipli Atıf Hoca Yurdu'na yerleştirilen, Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışanlar ile umre için kutsal topraklara gidenlerden oluşan 169 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık görevlileri tarafından son kez kontrolden geçirilen ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan vatandaşların memleketlerine uğurlanması dolayısıyla yurt bahçesinde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı konuşmada, 169 kişiyi en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Artık sizler, bizim fahri hemşehrimiz oldunuz. Çorum halkı olarak sizleri en iyi şekilde misafir etmeye çalıştık. Çok şükür bu süreci sorunsuz atlattık." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer de memleketlerine uğurlanan vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, "14 gün boyunca büyük devletimizin büyük imkanlarını sizlere sunduk. İnşallah sağ salim sevdiklerinize kavuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesince ramazan dolayısıyla hazırlatılan ve mahalleleri dolaşarak ilahiler ve dini ezgiler seslendiren "Ramazan Tırı"ndaki sanatçılar tarafından kısa bir konser verildi.

Daha sonra karantina süreleri sona eren vatandaşlar gruplar halinde otobüslere bindirildi. Vatandaşlara, memleketlerinde toprakla buluşturmaları için Orman İşletme Müdürlüğünce birer adet çam fidanı hediye edildi.

Vatandaşlar da hem konaklama hem de hizmet şartları dolayısıyla devlet büyükleri başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra 169 kişiyi 8 kente taşıyacak otobüsler, yurttan ayrıldı.

Çorum'da karantina süresini tamamlayan 169 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

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