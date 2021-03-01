Çorum'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Müzesi" açıldı
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Çorum'da "Geçmişten Günümüze Sağlık Müzesi" açıldı

01.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:24
Çorum'da

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Geçmişten Günümüze Sağlık Müzesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Geçmişten Günümüze Sağlık Müzesi"nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sağlık çalışanlarının zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

Türkiye'deki sağlık sisteminin gücünün Kovid-19 salgını sürecinde net olarak görüldüğünü belirten Sezikli, "Salgın süresince yoğun günler yaşadık. Hem ülkemizin hem ilimizin sağlık sisteminin gücü sayesinde bu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Bu süreci atlatırken günlük işlerimizi de yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hastanede kentin sağlıkla ilgili bütün verilerini toplayarak hem bugünün özetini çıkarmak hem de bugünlere nasıl gelindiğini göstermek için müze oluşturduklarını aktaran Sezikli, şöyle devam etti:

"Geçmişten günümüze fotoğrafları, makineleri toplamaya çalıştık. Öğrenciler bunlara bakarak sağlık sisteminin kuvvetini bir kez daha anlar diye düşündük. Bu katı mümkün olduğunca öğrencilerimize, eğitim ve öğretime ayırmaya çalışıyoruz. Her yıl öğrenci sayımız artacak. 2 yıl sonra bu katta yaklaşık 400 öğrenci sürekli eğitim görüyor olacak. Kütüphane de bir ihtiyaçtı. 30 öğrenci kapasiteli kütüphane kurduk."

Sezikli, daha sonra kütüphanenin tefrişatını üstlenen AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatih Şahinbaş'a plaket verdi.

Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve sağlık çalışanları katıldı.

Sağlık Bakanlığının 2018 yılında Türkiye'de tek kalemde yaptığı en büyük hastane yatırımlarından olan 650 yataklı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üçüncü katında oluşturulan, binin üzerinde sağlık içerikli basılı esere sahip kütüphane ile geçmişte kentte hasta teşhis ve tedavisinde kullanılan ekipmanların yer aldığı müze, hastanede eğitim gören tıp öğrencilerine 24 saat hizmet verecek.

Müze sayesinde, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hasta teşhis ve tedavisinde kullanılan yöntemler ve cihazlardaki gelişmeleri somut şekilde görme imkanı bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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