Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralananlar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Çorum'da ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza, Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Ö.'nün kullandığı 19 AAN 025 plakalı hafif ticari araç ile Emre E.(24)'nin kullandığı 06 BTP 128 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobilden yola fırlayan Emre E., araçta yolcu olarak bulunan eşi Kader E. ve annesi Ayşe E. ağır, diğer sürücü ise hafif yaralandı.

7 AYLIK BEBEK KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardında yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde bulunan yaralılardan Emre, Kader ve Ayşe E.'nin durumlarının ağır olduğu, 7 aylık hamile olan Kader E.'nin ise karnındaki bebeğinin kurtarılamadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA