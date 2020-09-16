Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti
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Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti

Çorum Osmancık'ta yeni yapılan yaya köprüsü görenleri şaşırtıyor. Çünkü köprünün her iki tarafında da turnike var ve bu durum engelli vatandaşları zor durumda bırakıyor.

16.09.2020 16:01 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:13

Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi çalışmaları kapsamında yıkılan asma köprünün yerine yapılan yeni yaya köprüsünün bazı bölümleri geçen Mart ayında tahrip olmuştu. Bozulan yerler tekrar onarılırken köprünün her iki girişinde bulunan rampalara motosiklet ve elektrikli bisikletlerin girmemesi için turnikeler konuldu. Aynı zamanda engelli rampası olan bu girişlere turnikelerin konulması, engelli vatandaşların geçişini de güçleştirirken tepkilere sebep oldu.

"ENGELSİZ BİR ORTAM OLUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"

"Yetkililerden engelsiz bir ortam oluşturmalarını bekliyoruz" diyen Sakatlar Derneği Osmancık Şubesi eski Başkanı Muzaffer Kara, "Benim sol bacağım protez, oğlum Berkay da doğuştan engelli. Yaşadığımız ilçede engellilere karşı bir engel ile daha karşılaştık. Erişebilirliğe ulaşabilmemiz için engelleri aştığımızı ve aşacağımızı söylememize rağmen yine bir engel ile karşılaştık. Konulan turnikeden dolayı akülü araba, tekerlekli sandalye veya çocuk arabasıyla gelen bir bireyin köprüden geçip ırmağı seyretmesi çok zor. Yetkililerden böyle bariyerlerin kaldırılarak engelsiz bir ortam oluşturulmasını istiyoruz" dedi.

Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti

"AMACI DIŞINDA KULLANANLAR KENDİNİ BİZİM YERİMİZE KOYSUN"

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren engelli vatandaşlar bu tür yapıların engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirterek, "Bu rampalar engelli vatandaşların geçişi için tasarlanmış ancak rampaları amacı dışında kullananlar yüzünden turnikeler konuldu. Bu turnikeler engelli vatandaşların köprüyü kullanmasına engel teşkil etmektedir. Bunlar yerine engelli turnikesi konulabilir, engelli rampası ibaresinin yer aldığı levhalar asılabilir, güvenlik kamerası konulabilir. Tabi en önemlisi amacı dışında kullanıp köprüyü tahrip edenlerin kendilerini bizlerin yerine koyması" diyerek turnikelerin yeniden tasarlanmasını talep etti.

Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti
Çorum'da engelli rampasına turnike konulması tepki çekti

Kaynak: İHA

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