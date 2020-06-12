Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor
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Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor

Çorum'da kayıp hayvanları aramaya çıkan çobanın çektiği fotoğraftaki canlının aslan olduğu iddiası büyük yankı uyandırdı. Jandarma ekiplerine, kentin farklı köylerinden aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı.

12.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:58

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından jandarmaya farklı köylerden de aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Jandarma bölgede dron ve dürbünlerle arama yaparken, Bayat Kaymakamlığı, çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığının tespiti için harekete geçti.

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

Bu iddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Tüm çabalara rağmen görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanamazken, köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yapıyor.

Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor

'ASLAN GÖRDÜK' İHBARI YAĞIYOR

Jandarma ekiplerine, farklı köylerden aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. İhbarlar üzerine bu köylere de jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma dron ve dürbünlerle aslan ararken, köylere kurulan fotokapanlar da takibe başladı. Aslan arama çalışmaları en son ihbarın yapıldığı Köpüklü köyünde devam ediyor.

SİRKLERDEN KAÇAN ASLAN ARAŞTIRILIYOR

Bayat Kaymakamlığı ise kentte ve çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, sirk görevlilerine ulaşarak, varsa aslanlarının kontrol etmelerini bildiriyor.

Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor

MUHTAR: 4-5 KÖYDEN İHBAR GELİYOR

Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, aslan arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Çorum'dan jandarmalar geldi. Çevre köylerden de ihbar gelmeye başladı. Bugün de en son Köpüklü Köyü'nde bir çoban gördüğünü söylemiş. Ama çoban çok net gördüğünü ifade ediyor. En yakın zamanda sonuçlanmasını istiyoruz, inşallah fotokapanlardan da bir sonuç çıkar. Fotokapanların olduğu bölgeye girilmesi sakıncalı. Şu ana kadar 4-5 köyden ihbar geldi. Hayvanlarımızı aslanın görüldüğü yere götürmüyoruz, başka yerlere götürüyoruz. O taraf çok verimliydi, su falan da vardı şu an hayvanlarımız aç. İnşallah bir an önce çözümlenir, köylüler çok tedirgin" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: YILLAR ÖNCE KAPLAN GÖRÜLMÜŞTÜ

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de şunları söyledi: "Köylüler, kendi imkanlarıyla fotoğraf çektiler. Daha sonra milli parklardan ekipler gelerek, bölgeye fotokapan kurdu. Jandarma da gerekli önlemleri aldı. Şu an bölge fotokapan ve dronlarla takip ediliyor. Kısa zamanda bu yabani hayvanın ne olduğu ortaya çıkacak. Ama tarihi bir araştırma yaptığımız zaman, 1890'lı yıllarda bu bölgede Anadolu parsı veya Anadolu kaplanı denilen bir kaplan görüldüğü, öldürüldüğü yönünde bilgi var. Bundan da yola çıkarak, bu konunun araştırılması gerektiğine inanıyorum. Bizim ilçemiz coğrafi olarak çok orta yerde hem Karadeniz hem de Anadolu iklimi yaşanıyor. O nedenle hayvan çeşitliliğimiz çok fazla. Hayvan ve bitki çeşitliliği var. Ben de çekilen fotoğrafları gördüm, gerçekten de aslana benziyor ancak vatandaşlar korktuğu için fotoğraflar net değil. Köylüler, iki büyük hayvan ve yavrularının olduğunu ifade ediyorlar. Birinin erkek, diğerinin dişi olduğu kanaatindeler. Büyükbaş hayvanların telef olmasından sonra köylü de panik yaşıyor. İhbar sayısı o nedenle arttı."

"İKİ JANDARMA EKİBİ DRONE UÇURDU"

Aşağı Emirhalil Köyü Bekçisi Battal Şahin, iki jandarma ekibinin bugün köye geldiğini söyleyerek, "Jandarma ekipleri iki araçla geldiler, onları aslanın görüldüğü bölgeye götürdüm. Dron uçurdular, aradık taradık ama bir şeye rastlamadılar. Orası sazlık, kamışlık bir alan. Orada arama yaptılar ama herhangi bir şeye rastlayamadılar. Bulunmasını bir an önce istiyoruz, herkes tedirgin" dedi.

Vatandaşların silahlanıp aslan avına çıktığı Çorum'da jandarmaya ihbar yağıyor

Kaynak: DHA

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