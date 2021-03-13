Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

13.03.2021 19:21 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:26
Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Çorum'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza, Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu iddia edilen kazada, Mehmet A. (27) yönetimindeki 27 ACT 407 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 DM 0965 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje devrilen araçlardan birisinin motor kısmı yerinden söküldü. Hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri sıkışınca olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından sürücüleri sıkıştıkları araçlardan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan birinin motor kısmı ve her iki araca ait kopan parçalar yola dağıldı. Araçlardan dökülen yağ ve otomobil parçaları nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hamit Duran Caddesi'nde meydana gelen diğer kaza da ise sürücüsü öğrenilemeyen 19 BL 219 ticari araçla Nurcan Y.'nin (42) kullandığı 05 AAL 428 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hamza Y. (56), Sultan Y. (48), sürücü Nurcan Y. ve 9 yaşındaki Huzeyfe G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı
Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı
Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Nükhet Duru Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Şansalan Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da 2 ayrı kaza: 1'i çocuk 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 19:26:55. #1.14#
title