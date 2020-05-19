Çorum'da '19 Mayıs' coşkuyla kutlandı ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

ÇORUM'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı. Havacılık Spor Kulübünden Durmuş Kara da, 1400 rakımlı Bakacak Tepesinden paraşütüyle uçuş yaparak, Yukarızeytin köyü semalarında Türk bayrağı açtı.

Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl meydanlar yerine evlerde kutlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum'da da saat 19.19'u gösterdiğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti. Osmancık ilçesinde ise Havacılık Spor Kulübünden Durmuş Kara, Yukarızeytin köyünde bin 400 rakımlı Bakacak Tepesinden paraşütüyle uçuş yaparak, gökyüzünde Türk Bayrağı açtı.

Kaynak: DHA