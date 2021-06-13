Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı
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Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın - Haberler | Güncel

Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı Suların çekilmesiyle baraj gölünde bulunan eski Çorum-Alaca karayolu gün yüzüne çıktı Kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü manzara havadan görüntülendi Çorum'daki Hatap Barajı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma...

Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı

Suların çekilmesiyle baraj gölünde bulunan eski Çorum-Alaca karayolu gün yüzüne çıktı

Kuraklığın boyutunu gösteren ürkütücü manzara havadan görüntülendi

ÇORUM - Çorum'daki Hatap Barajı yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Türkiye'nin geçen yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da bu yıl da kar ve yağmurun istenilen seviyede olmaması nedeniyle barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Çorum'un içme suyu ihtiyacının da karşılandığı Hatap Barajı'ndaki su seviyesindeki düşüş ürkütücü boyutlara ulaştı. 2001 yılında Hatap Çayı üzerine inşa edilen baraj kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Toplamda 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulunan Hatap Barajı'nda su seviyesi 305 bin metreküpe kadar gerilerken, doluluk oranı ise yüzde 2.5 olarak gerçekleşti. Baraj yapılırken su altında kalan ve geçmişte Çorum ile Alaca ilçesinin ulaşımını sağlayan karayolu da ortaya çıktı. İl genelinde yaşanan kuraklığın boyunu gösteren ürkütücü manzara havadan görüntülendi.

Barajın şu anki görüntüsünün insanı korkuttuğunu dile getiren Babaoğlu köyü sakinlerinden Şeref Salman, "Daha önce baraj gölünün bulunduğu köyümüzün girişine kadar sular altındaydı. Eski Çorum-Alaca karayolu baraj gölünün içerisinde yer alıyordu" dedi.

2 yıldır köye tek bir yağmur damlası düşmediğini söyleyen Salman, "Bu yıl Allah hayırlısını versin. Önümüzü göremiyoruz. Bu yıl sebze ekmedim, ekemedim. İnsanlar ekti ama sebzeleri sulayacak su yok" dedi.

Barajın beslendiği su kaynaklarının da kesildiğini dile getiren Salman, "Balımsultan, Kalehisar ve Küre köyü olmak üzere 3 farklı noktadan baraja su geliyordu. Bahar mevsimlerinde baraja gelen sulardan insanlar geçemiyordu. Susuzluktan ne sebze ne buğday oluyor. Meyvelerimizi de dolu vurdu. Hayırlısı Allah'tan" diye konuştu.

Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı
Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı
Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı
Çorum'da 11 milyon metreküp rezerve sahip barajda 305 bin metreküp su kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın

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