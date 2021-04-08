Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
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Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı

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Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını karasineğin üreme alanlarından olan hayvan gübrelerinin döküldüğü bölgelerde sürdürüyor.

Çorum Belediyesi vektörel mücadele çalışmalarını karasineğin üreme alanlarından olan hayvan gübrelerinin döküldüğü bölgelerde sürdürüyor.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörel Mücadele Ekibi bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karasinek ile kaynağında mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler, kent genelinde halk sağlığının korunması amacıyla karasinek üreme noktaları olan hayvan gübrelerinin döküldüğü yerlerde vektörel mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, "Birçok hastalığın bulaşmasına neden olan vektörel mücadeleyi il genelinde en etkili şekilde yapmak amacıyla çalışmalara kış aylarında başladıklarını belirterek ilk önce karasinek üreme alanlarının başında gelen hayvan gübrelerinin döküldüğü alanları tespit ettik. 95 gübrelik alanı coğrafi bilgi sistemine işleyerek haritalandırma çalışması yaptık. Bu alanlarda üreyen karasinek gibi vektör canlılara karşı fiziksel ve larva mücadele çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Larva üremesinin engellenmesi açısından kaynağında yapılan bu çalışma büyük önem arz ediyor" dedi.

Hemşehrilerimizden problemi kaynağında çözmek için karasinek ve sivrisinek ile mücadelemize katkıda bulunmalarını istediklerini kaydeden Başkan Vekili Yağbat, "Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz. Vatandaşlarımız istek, şikayet ve önerileri için 0364 333 11 99 telefon numaralarını arayabilirler. Karasinek ile mücadelemizde sürekliliği sağlamak ve meydana gelebilecek aksaklıkları hemen gidermek için istek ve şikayetin geldiği bölgeye acil müdahalede bulunuyoruz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı
Çorum belediyesi vektörel mücadeleyi erken başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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