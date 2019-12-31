31.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:31

Çorum'a Onkoloji Merkezi kuruluyor.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni bölümlerle güçlenmeye devam ediyor. Çorum'un yanı sıra çevre illere de hizmet veren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kurulması planlanan Onkoloji Merkezine kurulacak olan tıbbi cihazlara bakanlık tarafından onay verilirken, yeri konusunda çalışmalar devam ediyor.



AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Av. Oğuzhan Kaya ve İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, hastane başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli'den brifing aldı.



Onkoloji Merkezi ile ilgili olarak bakanlıktan talepte bulunduklarını ve bu talebin kısa bir süre önce onaylandığını hatırlatan milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Onkoloji Merkezi'ne kurulacak cihazların mali değerinin 10 milyon TL olduğunu söyledi.



Merkezin özellikli bir bina olması nedeniyle mevcut hastane binasından bağımsız bir yere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ceylan, bu konuda hastane yönetiminin bir çalışma yaptığını belirtti. Bölgedeki illerde bulunmayan Onkoloji Merkezi'nin kısa sürede yapılarak bakanlık tarafından taahhüt edilen cihazların da kurulmasıyla insanlara sağlık hizmeti verecek hale geleceğini kaydeden Ceylan, merkez ile birlikte onkoloji alanında da hastaların sevkten kurtulacağını ve Çorum'da tedavi görebileceğini ifade etti.



Merkezin Çorum ile birlikte bölgede illere de hizmet vereceğini söyleyen Ceylan, Çorum'u sağlıkta bölgenin yıldızı ve cazibe merkezi yapacakları sözünü bir kez daha hatırlatarak, bu gelişmenin de atılan önemli bir adım olduğunu dile getirdi.



Onkoloji Merkezi binası ve yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de, Türkiye genelinde 32 ilde merkez bulunduğunu ve bunlara bir de Çorum'un ekleneceğini açıkladı.



Sezikli, Nükleer Tıp, Onkoloji, Radyasyon ve Radyo Terapi sağlık hizmetlerinin verileceği merkez için hastane bahçesinde iki alan belirlediklerini bildirdi.



Acil Servis altında bulunan alan ile otopark karşısında bulunan boş alandan birine Onkoloji Merkezi binasının inşa edilebileceğini kaydeden Sezikli, bodrum, zemin ve bir kattan oluşacağını, 2 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak olan 55 hastanın yataklı olarak tedavi görebileceğini ifade etti.



Onkoloji Merkezi'nde görev yapacak hekim konusunda bazı eksiklerinin olduğunu, ancak merkezin kurulmasının ardından bunun da giderileceğini söyleyen Sezikli, binanın biran önce yapılması için desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.



Yaklaşık 4 milyon liraya mal olması beklenen Onkoloji Merkezi'nin biran önce yapılması için harekete geçilmesi kararı alındı. Milletvekilleri Ceylan ve Kaya ile İl Başkanı Ahlatcı, Onkoloji Merkezi için gerekli tüm desteği vereceklerini vurguladılar.



Onkoloji Merkezi binasının projesinin çizimi konusunda da görevlendirmeler yapılırken, inşaatına da yerel imkanlar kullanılarak biran önce başlanması kararlaştırıldı.



Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclis Üyesi Ünal Nalçacı, hastane yöneticileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA