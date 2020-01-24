: Koronavirüsünün yılanlardan insanlara geçtiği açıklandı

24.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:35

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkaran ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül koronavirüsü dünyanın kabusu olmaya başladı. 11 milyonluk Wuhan kenti ve bu kente komşu iki şehrin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken Çinli bilim insanları yeni bir açıklamada bulundu. Bilim insanları virüsün yarasa çorbasından değil, yılanlardan bulaştığının ortaya çıktığını açıkladı.

YİYECEK OLARAK SATILAN YILANLARDAN BULAŞTI

Yapılan araştırmaya göre, Çin'in Wuhan kentinde hastaneye kaldırılan ilk hastaların çoğunluğunun deniz ürünleri toptan satış pazarının çalışanları veya müşterileri olduğu dikkati çekti. Wuhan'da işlenmiş etler ve canlı hayvanların yanı sıra yemek için yılanlar da satılırken, bu yılanların genellikle vahşi doğada yarasa avlayarak beslendiği aktarıldı. Bu bilgiler ışığında, yeni tip koronavirüsünün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara sıçraması olasılığı üzerinde durulduğu belirtildi. Ancak virüsün hem soğukkanlı (yarasa ve yılanlar) hem de sıcakkanlı (insanlar) konakçılara uyum sağlayıp sağlamadığı konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

YILANLAR YARASALARLA BESLENİYOR

Öte yandan, Bilimsel The Conversation bilim dergisi ise Çin krait yılanı (Bungarus multicinctus) ve Çin kobra yılanının (Naja atra) son derece zehirli olduğunu hatırlatırken, bu yılan türlerinin yarasa ile beslendiğine de dikkat çekti.

Son 17 yılda farklı tipte koronavirüsü yüzlerce insanın ölümüne neden olurken, hali hazırda yeni tip koronavirüsü enfeksiyonu için onaylanmış bir aşı ya da antiviral tedavisini henüz mevcut olmadığı aktarıldı.

YARASA ÇORBASINDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR İDDİASI

Virüsün nasıl yayıldığı ise henüz bilinmiyor. Fakat China Science Bulletin (Çin Bilim Bülteni) gazetesinde yayınlanan bir makalede, virüsün yarasalarda bulunabileceği ve yarasa çorbasının Wuhan'da çok fazla tüketilmesi nedeniyle de virüsün insanlara geçmiş olabileceği ifade edildi.

Çinli bilim insanları, zatürre benzeri virüsün araştırmacılar tarafından yeterince ciddiye alınmadığını düşünüyor.

Çin'deki 22 ayrı bölgede toplam 552 vaka tespit edildi. Fakat gerçek sayının bu rakamın çok daha üstünde olduğunda düşünülüyor.

25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti. Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşan kişi sayısı 900'ü aşmış, ülkede bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e ulaşmıştı. Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı.

VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Kaynak: İHA

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