Corona virüs ilacı Oleuropein nedir? Oleuropein hangi bitkilerde bulunur? Oleuropein faydaları nelerdir? Koronavirüs'e çare Türk bilim insanlarından! Türk bilim insanları koronavirüs tedavisi için Amerikalılar tarafından patenti alınan Oleuropein maddesini farklı yöntemlerle tekrar elde etti. Korona, HIV ve Sars gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan Oleuropein corona virüsün ilacı olacak! Corona virüs ilacı.

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülendam Tümen ve Faruk Durukan tarafından farklı bir yöntemle üretilen ve patenti alınan Oleuropein etken maddesinin Korona, HIV ve Sars gibi hastalıkların tedavisinde etkili olduğu Amerikalı bilim insanları tarafından tescillenmiş ve patenti alınmış. Peki Oleuropein nedir? Oleuropein hangi bitkilerde bulunur? Detaylar haberimizde.

OLEUROPEİN NEDİR VE NELERDE BULUNUR?

Yeşil zeytin derisinde, et ve tohumlarda, yapraklarda ve argan yağında bulunan Oleuropein bir tür fenolik acı bileşiktir. Oleuropein terimi, zeytin ağacı Olea europaea'nın botanik adından türetilmiştir.

Acı bir tada sahip olan oleuropein, zeytinleri yenilebilir hale getirmek için tamamen çıkarılmalı veya ayrıştırılması gerekmektedir. Acı ve yenmeyen yeşil zeytinlerin sofralık zeytin olarak kullanılmak üzere işlenmesi sırasında, oleuropein zeytinler kül suyuna daldırılır.

Faruk Durukan ve Prof. Dr. Gülendam Tümen

TÜRK BİLİM İNSANLARININ BÜYÜK BAŞARISI

Yaklaşık 20 yıldır oleuropein etken maddesi üzerinde çalıştıklarını belirten Tümen, "Oleuropein maddesinin anti kanser özelliğine büyük bir yoğunluk verildi. Bu konuda uluslararası yayınlarımız bulunmakta. Oleuropein maddesinin diğer bir özelliği de anti viral aktivitesinin bulunması. Bu anti viral durumu ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri patent almış durumda. Bu patent ile 29 ilaç FDA tarafından onaylanarak piyasaya sürülmüş. Oleuropeinin korona virüsü dahil sars, HIV gibi bir çok hastalığa karşı etkili olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş durumda. Oleuropein maddesini biz de Türkiye'de korona virüsüne karşı kullanmak için, onların kullandığı başlangıç maddesinden değil de, farklı bir başlangıç maddesinden yola çıkarak elde ettik. Bu oleuropein maddesinin seri halde üretilerek korona virüsüne karşı kullanılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Ar-Ge çalışmaları ile tanınan kaşif Faruk Durukan ise etken maddeye vurgu yaptı. Durukan, "Bizim çalışmalarımız dünyadaki problemleri fırsat bilmektir. Dünyada bir problem varsa herkesten önce bunu çözmemiz gerekir. Bu sanayi ve üniversite işbirliği çalışmasıdır. Oleuropein maddesini zaten 15 yıldır üretiyorduk. Konuyla ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yapılıyordu. Ancak uluslararası patent fiyatları yüksek olduğu için bunu alamadık. Amerikalılar aralarında korona virüsü ve HIV'in de olduğu 29 hastalığa karşı oleuropein maddesinin iyi geldiğine dair patent almışlar. Onlar patent aldığında bizden 3-5 adım öne çıkmış oluyorlar. Biz de farklı bir yöntem ve farklı bir yerden bu oleuropein etken maddesini elde etmeyi başardık. Biz de patent çalışmalarına başladık. Bugün yarın patentimiz kabul edildiğinde biz de hangi maddeden nasıl aldığımızı açıklayacağız" dedi.