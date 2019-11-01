Çorlu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlandı

01.11.2019 16:02

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle kutlandı.



Kutlama programı Atatürk Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münür Karaevli, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, resmi kurum ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşların katıldığı törenin ardından Çorlu Belediyesi binasında bulunan Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde etkinlikler düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Bugün Çorlumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Ne mutlu bizlere ki atalarımızın her karışını mübarek kanlarıyla suladıkları, hayatlarını feda ederek düşmanlardan geri aldıkları bu kutsal topraklarda bugün dünden daha mutlu, gururlu ve onurlu bir şekilde yaşıyoruz. Çorlumuz, üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de fethettiği ilk şehirlerdendir. 1. Dünya Savaşı sonrasında yok olma sürecine giren Osmanlı Devleti'nin en güçsüz zamanında vatanın birçok köşesinde olduğu gibi işgale uğrayan şehrimiz, Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zaferin ardından düşman ordularının işgalinden kurtarılmıştır" dedi.



"Hak ve hürriyetlerden yoksun toplumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir" diyen Başkan Sarıkurt, "Bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev destansı mücadeleler sonucunda bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve devrimlerini koruyup kollamak, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olmaktır. Atalarımızın bize emanet ettiği tam bağımsız, ilerici, laik Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma ülküsü bizlerin ödevidir" diye konuştu.



Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, resmi kurum ve siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen kutlama programının devamında öğrenciler şiirler okudu. Çorlu Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ile program son buldu.



Günün son etkinliği Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu'nun konseri oldu. Konserde icra ettiği marşlar, şarkılar ve türküler büyük beğeni toplayan bando ayakta alkışlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA