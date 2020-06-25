Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı
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Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı

Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 5'inci duruşması görülmeye başlandı.

25.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:53

Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın 5'inci duruşması görülmeye başlandı. Duruşma salonunda sosyal mesafe kuralları uygulanırken, içeriye girenlerin ateşleri ölçüldü, maskesi bulunmayanlara maske dağıtıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Davanın görülmesine geçen yıl 3 Temmuz'da Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başladı. Ancak, ölenlerin bazı yakınları ve yaralılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Yaşanan olayların ardından duruşma, Çorlu'nun Çoban Çeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki 600 kişilik 15 Temmuz Salonu'na alındı.

Bugün yapılan 5'inci duruşma öncesinde kazada ölenlerin yakınları ve kazada yaralananlar duruşmaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede toplanıp, yürüyerek geldi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

Kazada kızı Bihter Bilgin, kız kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtuluş, yeğeni 6 aylık Beren Kurtuluş'u kaybeden Zehra Bilgin, aileler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Kızımdan ayrılalı 718 gün oldu. Evlatlarımız yok, kardeşlerimiz yok, canlarımız yok, eşlerimiz, analar yok. Bizler iki yıl olan bu süreçte tek istediğimiz bir şey vardı, kimseden biz mucize beklemedik, hiçbir şey istemedik. 'Bize adaleti verin' dedik., biz adalet istiyoruz. Benim evladım, kardeşlerim 25 can geri gelmeyecek. Ama bizler gibi hiçbir anne, baba, abla ve kardeş yanmasın dedik. Ben bir anne olarak evlatlarımın katillerinin yargılanmasını istiyorum."

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Duruşmanın yapıldığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi önünde polis, sıkı güvenlik önlemleri aldı. Salon içinde ise bir koltuk dolu 3 koltuk boş şeklinde sosyal mesafe kuralları uygulandı. Duruşmaya girenlerin tek tek ateşleri ölçülürken, maskesi olmayanlara maske verildi. Alınan tedbirlerin ardından duruşma başladı.

Çorlu'daki tren kazası davasında 5'inci duruşma başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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