Çorlu'da uyuşturucu operasyonu 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 16 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 16 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Tespit edilen bir şahsın üzerinde ve içinde bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri aramalarda fişeklenmemiş halde yaklaşık 950 gram uyuşturucu maddelerden skunk maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin 300TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirdi. Devam edilen çalışmalar neticesi şüpheliye ait olduğu tespit edilen Marmaraereğlisi İlçesindeki adreste yapılan aramada ise vakumlu poşet içerisinde 15 kilo uyuşturucu maddelerden skunk maddesi ile yaklaşık 300 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 3 şahsı yakalayan polis ekipleri, yabancı uyruklu olduğu kaydedilen M.M.S. adlı şüpheliyi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Polis olayla ilgili olduğu değerlendirilen ancak kayıplara karışan S.K. adlı zanlının da yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı