Çörek otu geçmiş zamanlardan beri hem baharat hem de hastalıklara şifa olarak kullanılır.Alternatif tıpta da kullanım sahası oldukça geniştir. Bu kadar özelliği ve şifası olan çörek otuna vatandaşların da ilgisi ve merakı oldukça fazladır. İnternette - Çörek otunun ve çörek otu yağının faydaları nelerdir? Çörek otu yağının cilde ve saça faydaları nelerdir? gibi sorularla araştırmalar yapmaktadır. Biz de bu yazımızda bu sorulara cevaplar verdik. İşte, detaylar.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI

Peygamber efendimiz çörek otu yağı hakkında ''ölümden başka her derde deva''diyerek bu bitkinin ne kadar şifalı olduğunu anlatmıştır. Yapılan birçok bilimsel araştırmalar sonucunda çörek otunun ve yağının faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

saçın yapısını koruyarak sağlıklı ve hızlı şekilde uzamasını sağlar,

içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hücrelerinizi korur yaşlanmayı yavaşlatır,

kabızlığa ve gaz sancısına iyi gelir, sindirim sisteminizi düzenler,

vücudumuzdaki mikrop ve zararlı bakterilerle savaşarak hasta olmanızı engeller,

yara ve yanıkların daha hızlı iyileşmesinisağlar,

kansere karşı korur ve iyileşmenizi sağlar hiçbir yan etkiye neden olmadan,

stres, depresyon ve sinire iyi gelir,

şeker hastaları için faydalıdır, şekerinizi düzenler,

cinsel hayatınızı düzenler,,

öksürük soğuk algınlığı ve astıma iyi gelir,

ateşiniz varsa düşürerek ferahlamanızı sağlar,

kolesterolü dengeler,

doğum yapmış anneler tarafından tüketildiğinde sütlerinin arttığı kanıtlanmıştır,

kas ve eklem ağrılarını hafifletir,

sedef hastalığının tedavisinde kullanılır,

diş ağrılarının giderilmesinde kullanılır,

kalp ve damar yollarını korur,

üst solunum yolunda oluşan enfeksiyonlara karşı iyi gelir,

kronikleşen yorgunluğa iyi gelir,

Çörek otu

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Çörek otu yağı içerdiğiA, B1, B2, B6, C ve H vitaminler sayesinde cilt hücrelerini besleyerek sağlık ve hızlı şekilde çoğalmalarını sağlar. Bu sayede cildiniz gençleşir ve kırışıklarınız yok olur.

kurumuş ve kızarmış cildinizi nemlendirerek canlılık sağlar.

deride oluşan çatlakları onarır.

sivilce, akne ve sivilce izlerine iyi gelir.

sedef hastalığını tedavi sürecinde kullanılabilir.

ciltteki rahatsızlıklara ve egzamaya iyi gelir.

ayakta oluşan mantarlara iyi gelir.

güneş lekelerine ve yanıklarına iyi gelir.

ÇÖREK OTU YAĞININ SAÇA FAYDALARI

Saça doğal parlaklığını geri kazandırır ve hacim sağlar.

Saç derisinde olan mikrop ve bakterileri etkisiz hale getirir.

Saçları kökten uca besleyerek sağlıklı ve hızlı şekilde uzamasını sağlar.

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saç kırıklarını onarır ve saç dökülmesini engeller.

Saçlarda oluşan kepeği bitirir ve tekrardan oluşmasını önler.

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