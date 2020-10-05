Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
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Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı

05.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:51

Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplardan 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı

KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplardan 3 kilo 118 gram altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına binek oto cinsi araçla gelen şahsının şüphe üzerine yapılan üst araması sonucunda her iki ayak bileğine sarılarak çoraplarıyla gizlenmiş 3 kilo 118 gram altın olduğu değerlendirilen eşya ele ele geçirildi. Aaltın kaçakçısı hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı
Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan şahsın çorabından 3 kilo 118 gram altın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

Haber Yorumları (1)
DEMEDİ DEMEYİN: bu suriyeliler başımıza daha çookk bela olacaklar
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500
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