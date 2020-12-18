Çöplüktü, yeşil alan oldu
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Çöplüktü, yeşil alan oldu

18.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:18

Çöplüktü, yeşil alan oldu Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesindeki 30 dönümlük eski çöplük alanı, Belde Kooperatifi'nde çalışan kadınlar tarafından ağaçlandırıldı.

Çöplüktü, yeşil alan oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesindeki 30 dönümlük eski çöplük alanı, Belde Kooperatifi'nde çalışan kadınlar tarafından ağaçlandırıldı.

Beledinin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde beldenin kadınları, 30 dönümlük alandaki çöpler temizlendi. Belediye iş makineleri ile alanda peyzaj çalışmaları yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak temin edilen 2 bin 100 adet gelir getirici fidan ve binlerce gül fidanı dikimi gerçekleştirildi.

30 dönümlük alan da ayrıca atıl durumdaki 60 tonluk su deposu tamir edilerek kullanılır duruma getirildi. Çöpten çıkan ve kullanılabilir durum da olan eşyaları da temizleyip, onarıp, boyayarak güzel eserler çıkarıldı. Su deposu, he yeni dikilen fidanları sulanmasında hem etraftaki bahçelerin sulanmasın da, hem de isteyen araç yıkmada kullanabilecek.

Belde Belediye Başkanı Emin Taşgın, çöplük alanın temizlenmesinde kendilerine destek veren belde halkına, Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, Fidanları bağışlayan Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek etti. Taşgın, "Beldemiz de halkımızın çoğunun geçim kaynağı doğadandır. Yeşil bizim her şeyimizdir. Bağ bahçe, tarım ve fidancılık, hayvancılık yegane geçim kaynağımız iken 2017 yılında 400 hektar ormanlık alanımızı yangında kaybettik. Doğanın kıymetini bir kez daha gördük ve Doğal ortamda doğa ile iç doğal kaynaklarla yaşamayı kendimize ilke edindik. Bu yüzden de çevremizde atıl durumda ne varsa temizleyip halkın geçim kaynağı ve sosyal tesis haline getiriyoruz" diye konuştu.

Çöplüktü, yeşil alan oldu
Çöplüktü, yeşil alan oldu
Çöplüktü, yeşil alan oldu
Çöplüktü, yeşil alan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAMER YİĞİT

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