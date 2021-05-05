Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı
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Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı

Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir çöp alanında çıkan yangın nedeniyle, gök yüzünü kara dumanlar kapladı.

Elazığ'da bir çöp alanında çıkan yangın nedeniyle, gök yüzünü kara dumanlar kapladı.

Yangın, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Altınçevre köyü üst kısmında bulunan çöplerin atıldığı alanda meydana geldi. Öğleden sonra saat: 14.00 sıralarında çöplükten kara dumanlar yükselerek gök yüzünü kapladı. Çöplüğün yandığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası gökyüzünü kara dumanlar kaplayan yangın söndürüldü.

Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı
Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı
Çöplükteki yangında, kara dumanlar gök yüzünü kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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