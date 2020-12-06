'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi

06.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:12
'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi

MARDİN'de Şeyhmus Erginoğlu (70), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi diktiği 10 bin fidanla orman alanı yaptı.

MARDİN'de Şeyhmus Erginoğlu (70), Orman Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 'çöplük' denilen bölgeyi diktiği 10 bin fidanla orman alanı yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında Erginoğlu için 'Allah senden razı olsun' mesajı paylaştı.

Mardin'de yaşayan Şeyhmus Erginoğlu, 'çöplük' denilen bir alana fidan dikmek için Orman Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Erginoğlu'na 7 bin çam, 3 bin çınar olmak üzere 10 bin fidan desteği verildi. Diktiği fidanlarla alanı, ormana dönüştüren Erginoğlu, gece saatlerinde bile fidanları kontrol ettiğini söyledi. Erginoğlu, "Gece saat 1'de kalkıp buraya geliyor, sulama yapıyordum. Çöplük olarak kullanılan bu alan devletindir. Herkes böyle yapsa Mardin'in etrafı yemyeşil orman olur. Bu alanın, yukarı bölümlerinde de boşluk var. İnşallah bin tane daha ağaç, oraya dikeceğim" dedi.

BAKAN PAKDEMİRLİ SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTIŞeyhmus Erginoğlu'nun bu girişimini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Pakdemirli, '10 bin tane ağaç dikip çöplük denilen yeri ormana çeviren Şeyhmus amca... Allah senden razı olsun' mesajını paylaştı. 

 


'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

İlgili Haberler

Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
Kısıtlama cezası yiyen 3 gençten polise teşekkür: Allah razı olsun, yasaktan haberimiz yoktu
10 bin tohumlu kalem, bin 954 adet fidan dağıtıldı
10 bin tohumlu kalem, bin 954 adet fidan dağıtıldı
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fatih Terim Necip Uysal Yılmaz Vural Nacer Chadli
Tüm Haberler Bursa Deprem Kocaeli Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 17:15:12. #1.14#
title