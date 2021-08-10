Çöp sandığı ayakkabıyı almak için girdiği çalılıkta cansız bir beden buldu

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Bursa'da, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılıkların arasına giren temizlik işçisi cansız bir bedenle karşılaştı. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Osmangazi Belediyesi'nde görevli temizlik işçisi, Avrupa Konseri Bulvarı'nda çalışırken, çalılıkların arasında ayakkabı gördü. İşçi, çöp sandığı ayakkabıları almak için çalılık alana girdi.

CANSIZ BİR BEDEN BULDU

Ancak işçi, ayakkabıların yerde hareketsiz yatan kişinin ayağında olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi.

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cansız beden, yapılan incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren