Çöp konteynerlerini devirenleri uyaran zabıta komiseri bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevi yürüten Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, O.D. ve R.G.'nin çöp konteynerlerini devirdiklerini görünce, uyarıda bulundu. Uyarıya aldırmayan 2 kişi, zabıta komiseri Ferhat Irmak ile ekipte bulunan Rıdvan Çetin, Serdar Kızıldağ ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.D., üzerinde taşıdığı bıçakla Irmak'ı göğüs ve elinden yaraladı. Olay üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Irmak, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polisin gözaltına aldığı O.D.'nin 3.50, R.G.'nin ise 3.10 promil alkollü oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ve R.G., tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

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