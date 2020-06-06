Çöp konteynerlerini ateşe verdiler, köy muhtarı isyan etti
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Çöp konteynerlerini ateşe verdiler, köy muhtarı isyan etti

Çöp konteynerlerini ateşe verdiler, köy muhtarı isyan etti Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde bulunan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları kimliği belirsiz kişilerle gece saatlerinde ateşe verildi.

06.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:29

Çöp konteynerlerini ateşe verdiler, köy muhtarı isyan etti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Köyü Sahili'nde bulunan çöp konteynerleri ve geri dönüşüm kutuları kimliği belirsiz kişilerle gece saatlerinde ateşe verildi. Yangını gören Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, "Sahilde terbiyesizlik had safhada" diyerek tepki gösterdi.

Olay, 5 Haziran 2020 Cuma gününü 6 Haziran 2020 Cumartesi gününe bağlayan gece saat 00.30 sıralarında Mecidiye Sahili'nde meydana geldi.

Kimliği henüz bilinmeyen kişiler, sahilde bulunan çöp kutularını ateşe verdi ve olay yerinden ayrıldı.

Yangını gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında korkarak, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü aradı ve "Mecidiye Sahili'nde bulunan barakalar yanıyor!" diyerek ihbar etti.

Meydana gelen yangına müdahale etmek üzere Mecidiye Köyü İtfaiyesi ile birlikte gelen Köy Muhtarı Ali Balaban yangını inceleyerek cep telefonu ile görüntüledi.

Yaşanan duruma tepki gösteren Balaban, "TANAP tarafından dağıtılan çöp konteynerlerini yakmışlar. Mecidiye Sahili'nde terbiyesizlik had safhada. Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı, ilgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasın" dedi.

Yangın çevreye yayılmadan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Çöp konteynerlerini ateşe verdiler, köy muhtarı isyan etti

Kaynak: İHA

Manşet

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