Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı
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Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı

Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaza yapan bir aracı kurtarmaya çalışan çekiciye çöp kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kaza yapan bir aracı kurtarmaya çalışan çekiciye çöp kamyonunun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu üzerindeki Ahmetler köyü kavşağından Bozüyük istikametine ters yönden giren 15 T 721 plakalı tırın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi. Kaza nedeniyle tırı kurtarmak için gelen çekiciye ise Bozüyük istikametinden gelen 34 EDV 783 plakalı çöp atık kamyonu çarptı. Kaza nedeniyle çöp kamyonunda sıkışan Orhan T. isimli çalışan, olay yerine gelen AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı
Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı
Çöp kamyonu çekiciye çarptı; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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