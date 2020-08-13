Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri
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Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri

Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Control: Ultimate Edition, 505 Games tarafından yayınlanıyor. Control çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition sistem gereksinimleri neler?

13.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:39

Yayıncı 505 Games ve geliştirici Remedy Entertainment tarafından piyasaya sürülecek olan Control Ultimate Edition, yakında ulaşılabilir olacak. İlk olarak Steam'e çıkışını yapacak oyun, Epic Games, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X için de sunulacak.

Control 80'den fazla oyun almış üçüncü şahıs nişancı, aksiyon-macera oyunudur.

CONTROL ULTIMATE EDITION

Ultimate Edition içerisinde ana oyun, ilk genişleme paketi olan The Foundation, ikinci genişleme paketi olan AWE ve oyunun tüm güncellemelerini içerecek.

Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri

CONTROL ULTIMATE EDITION ÇIKIŞ TARİHİ

27 Ağustos tarihinde Steam'de ulaşılabilir olacak.

PS4, Xbox One ve Epic Games'e 10 Eylül'de gelecek.

2020 sonları PlayStation 4 ve Xbox One (kutulu)

2020 sonları PlayStation 5 ve Xbox Series X (dijital)

2021 başları for PlayStation 5 ve Xbox Series X (kutulu)

PlayStation 4 ve Xbox One için Control Ultimate Edition'ı satın alan kullanıcılar, oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X versiyonu için ek ücret ödemeyecek.

Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri

CONTROL ULTIMATE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4690/ AMD FX 4350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780/ AMD Radeon R9 280X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

Widescreen 21:9

Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri

Önerilen sistem gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10, 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-7600K/ AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060/ AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

Widescreen 21:9

Control Ultimate Edition çıkış tarihi ne zaman? Control Ultimate Edition Steam ve Epic Games'e geliyor | Control sistem gereksinimleri

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