"Conolar" mahalleyi birbirine kattı
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"Conolar" mahalleyi birbirine kattı

'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da hırsız zannedilerek bıçaklanan 2 kişinin yakınlarıyla zanlıların yakınları mahallede taşlı sopalı kavga etti.

Adana'da hırsız zannedilerek bıçaklanan 2 kişinin yakınlarıyla zanlıların yakınları mahallede taşlı sopalı kavga etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde 5 Mayıs günü iki kardeş hırsız zannedilerek bıçaklandı. Polis yaptığı çalışmada bıçaklama olayına karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı iki kardeşin "Cono" aşireti mensubu olması, yaralayanların da "Cono" aşireti mensubu olması aileleri karşı karşıya getirdi. Mahallede karşı karşıya gelen aileler taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler takviye ekip isteyerek ailelere müdahale etti. Çıkan kavganın ardından mahalle adeta savaş alanına döndü. Sokaklar taştan geçilmez hale geldi. Aileler polis tarafından pandemi nedeniyle tam kapanma olduğu bu nedenle evlerine gitmeyenlere ceza yazılacağı söylenilerek evlerine gönderildi.

Bu arada, bir kadının "Gelsin, babaları gelsin. Kurşun 7,5 lira olmuş" demesi dikkat çekti.

Polis mahallede bir süre nöbet tuttu. - ADANA

'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı
'Conolar' mahalleyi birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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