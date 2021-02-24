ConcernedApe, Stardew Valley Masa Oyunu Serisini duyurdu!

Mobil, pc ve konsol oyunları arasında büyük ilgi gören Stardew Valley, şimdi de bir kutu oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Stardew Valley: The Board Game serisi, oyunun geliştiricisi ConcernedApe tarafından duyuruldu! Oyun ilk etapta ABD'de ulaşılabilir olacak.

Stardew Valley'in yaratıcısı ve geliştiricisi ConcernedApe, popüler çiftçilik oyununun masa oyunu versiyonunun da artık mevcut olduğunu duyurdu. Stardew Valley sayısız platformda mevcuttur, oyun geçtiğimiz Aralık ayında devasa güncellemesi 1.5 ile PC'de yayınlandı.

Yapılan güncellemeyle Ginger Island adlı yepyeni bir harita eklendi, 2016 yılında piyasaya sürülen oyun sürekli olarak güncellemelerle yeni içerikler ekliyor. Ülkemizde de ilgi toplamaya başlayan oyun pek çok Twitch yayıncısı ve Youtuber tarafından oynanıyor.

1.5 güncellemesiyle eklenen diğer özellikler, Sahil Çiftliği adı verilen yeni bir deniz kenarı çifliği, bölünmüş ekran uygulaması, birçok yeni öğe, görev, etklinlik ve daha fazlasını içeriyor. Aynı zamanda 1.5 güncellemesi oyun deneyimini birçok yönden iyileştirmeyi başardı.

STARDEW VALLEY 1.5 GÜNCELLEMESİ İLE PS4 VE XBOX İÇİN BÜYÜK ADIM ATIYOR

Video oyun geliştiricisi olan Eric Barone, yeni masa oyununu blog sitesi üzerinden duyurdu. Şu an yalnızda ABD'de mevcut olmasına rağmen oyunun satış fiyatı 55 $. Oyuncular Vadiyi korumak için rastgele seçilen belirli hedefleri tamamlayarak Joja Corporation'ın yönetimi ele geçirmesini engellemeye çalışacak.

STARDEW VALLEY KUTU OYUNU OLARAK DA GELİYOR

Stardew Valley: The Board Game 2.5 yıldır geliştiriliyordu. Eric Barone, masa oyunu tasarımcısı Cole Medeiros iş işbirliği yaparak oyunu tam anlamıyla kusursuz hale getirdi. Barone, blog yazısında oyunun öğrenmesinin kolay olacağını ancak biraz derinlik ve karmaşıklığında oyuncularla buluşacağını duyurdu. Oyuncuların tercihlerine bağlı olarak görevleri kolay veya zor hale getirebileceğini de ifade etti.

Stardew Valley: Board Game, oyunu için şimdiye kadarki gösterilenler oldukça ilgi çekici görünüyor. Oyuncular ABD'de daha fazla kopyasının üretilip diğer bölgelerde de kullanıma sunulmasını bekliyor.