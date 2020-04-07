ÇOMÜ Rektörü Murat, hastane çalışanlarına seslendi Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Hastanesi sağlık çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

Çanakkale Onsekiz Mart (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesai harcayan ÇOMÜ Hastanesi sağlık çalışanlarıyla interaktif video konferans sistemi aracılığıyla bir araya geldi.

Tüm sağlık çalışanları adına Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici ile canlı bağlantı kuran Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Sağlık personelimizin zarar görmesini asla istemiyoruz, en güzel şekilde görevlerini yaparak bu badireyi başarılı bir şekilde atlatmalarını arzu ediyoruz. Sizlerin mutluluğu, inancı ve morali bizim için çok önemlidir, bu konuda bizden ne arzu ederseniz biz her zaman sizin yanınızdayız. Bu zorlu sürecin sonunda mutlu günlerimiz olacaktır. Hepinize başarılar diliyorum" diyerek hastanede çalışan personele desteğini dile getirdi.

İnteraktif video konferans sistemi etkinliğine ÇOMÜ Hastanesi yönetimi, doktorlar, sağlık ve destek personelleri katılırken hastane yönetimi, bu zorlu süreçte yapılan bu etkinlikten çok memnun olduklarını ve Çanakkale halkı için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek "Bizler buradayız Çanakkale. Rahat olun ve evde kalın" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA