Çomü Mezunlar Buluşması Gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetici Topluluğu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen "ÇOMÜ Mezunlar Buluşması" Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Mimarlık Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yönetici Topluluğunun kısa tanıtım filmi izlendi ve açılış konuşmalarını Yönetici Topluluğu Onursal Başkanı Yunus Kurtalan, Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Öğr. Gör. Salih Torlak ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer gerçekleştirdi.

Yönetici Topluluğu Onursal Başkanı Yunus Kurtalan, ÇOMÜ bünyesinde kurulmuş ilk öğrenci topluluğu olan Yönetici Topluluğu'nun 20 yıldır aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Yönetici Topluluğu, öğrencilerin analitik düşünme ve entelektüel yönlerini geliştirerek onların kariyer yollarında rotalarını belirlemek için yardımcı olmakta ve bu yolda öncülük etmektedir" dedi ve topluluk çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörü Öğr. Gör. Salih Torlak, 108 bin ÇOMÜ mezunu olduğuna dikkat çekerek, "Koordinatörlük, mezunlarla iletişim kurmak için 2017 yılında kuruldu. Farklı zamanlarda, farklı isimlerle bu kapsamda birimler kurulmuş ancak 2017'de Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından gösterilen irade ve destek sayesinde güçlü bir adım atmış olduk. Öğrencilerimizle olduğu kadar mezunlarımızla da iletişim içinde olmak konusunda önemli çalışmalara başladık" dedi.

Torlak, ayrıca bir kariyer merkezi olduklarının altını çizerek öğrencilere kariyerleri konusunda da yol göstermeye, destek olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"İnsan hayatı boyunca iki unsur çok önemlidir. Bunlardan biri başarı diğeri de topluma faydadır. Bu kariyerin kendisi demektir. Siz de bundan fayda görürüsünüz ama asıl amaç yaşadığınız topluma gerçek bir katkı verebilmektir. Amacımız üniversitemiz mezunlarının bu niteliklere sahip olmasını sağlamaktır" diyerek başladığı konuşmasında Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ'nün 25 yılı geride bırakan köklü bir devlet üniversitesi olduğunu, kariyer ve mezunlarla iletişim konusunun hep telefi etmek istedikleri bir konu olduğunu söyledi.

Rektör Acer, "Memnuniyetle görüyorum ki artık mezunlarla iletişim kurup, kariyerlerinde belirli noktalara gelmiş mezunlarımızı yarın buradan mezun olacak öğrencilerimizle buluşturduğumuz etkinlikler yapıyoruz. Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğünü bu maksatla kurduk ve gittikçe güçleniyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra bütün mezunlarımızı takip edeceğiz. ÇOMÜ gibi marka bir üniversiteden mezun olmuş mezunlarımıza bir elektronik dergi ulaşacak ve mezunumuz üniversitesinde neler olup bittiğini takip etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ÇOMÜ mezunu olan ve alanlarında belirli başarılara imza atan, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, T.C. Sayıştay Başkanlığından Denetçi Abdürrahim Karayılan'ın başarılarını anlattıkları panele geçildi.

Panel sonrasında katkılarından dolayı panelistlere ve Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'e plaket takdim edildi ve toplu fotoğraf çekimi ile açılış programı son buldu.

ÇOMÜ Mezunlar Buluşması programından sonra konuklardan oluşan bir heyet, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer'i makamında ziyaret etti. - ÇANAKKALE