Çomü İletişim Fakültesi ile İngiliz Kültür Arasında Eğitim Protokolü İmzalandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Dekanlığı ile Biga İngiliz Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında imzalanan protokol uyarınca ÇOMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri ile akademik ve idari personelin İngilizce konuşma becerisinin arttırılması ve ERASMUS etkinliklerine daha geniş kapsamda katılabilmesi hedefleniyor.

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim üyeleri ile Biga İngiliz Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şirketinin birlikte geliştirilmiş olduğu ve Biga İngiliz Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kullanım hakları alınmış olan Equalizer Metodu İngilizce Konuşma Eğitimi gerçekleştirilecek. Bu eğitimin üniversite genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri de bu eğitimleri alacaklar.

Tüm kursiyerlere ücretsiz verilecek Equalizer Metodu İngilizce Konuşma Eğitimi sonrasında uygulama rapor haline getirilecek. Eğitimin başarılı olması durumunda TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı veya AB projelerine başvuru yapılacak.

Düzenleme Kurulunu makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, "Türkiye'de genel anlamda yabancı dil eğitiminin iyi yapılmadığı gibi bir kanaatin olduğunu ve bunun herkesçe kabul edildiğini ifade ederek "Bugüne kadar maalesef yabancı dil eğitimini başarıyla yapamadık. Yabancı dil eğitiminin değişen metodlarla yapılması aslında elzem bir ihtiyaç. Bugüne kadar sonuçlardan çok memnun değilsek o zaman bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Klasik yöntem, Türkiye'de yabancı dil bilen öğrenci sayısını arttıramadı. Biz dile karşı asla yeteneksiz değiliz, sadece doğru yöntemi bulmalıyız" diyerek, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, gerçekleştirilen deneme eğitimlerinin öğrencilerin güven kazanması adına etkili olduğunu belirterek projenin güzel sonuçlar ortaya çıkaracağına inandığını kaydetti.

Proje Koordinatörü ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Akgül, ilk yapılan deneme eğitimlerinin çok başarılı geçtiğini, bu eğitimlerin gramer ya da sınava yönelik değil sadece konuşmaya yönelik yapıldığını belirterek; kursiyerlerin yurtdışına çıktıklarında yeterli ve etkili iletişim kurabilmesi için bu eğitim projesinin hazırlandığını söyledi.

Şirket yetkilisi Özer Öztürk ise, "Bu ülkede hala insanlar klasik İngilizce eğitimi sistemiyle maalesef yıllarını harcıyorlar. Biz yerimizde saymak istemediğimiz için farklı bir yöntem geliştirdik. Şu an uluslararası anlamda 12-13 tane dil öğretim metodu var. Bu çalışma tamamen Türk eğitim sistemine, kültürüne, insanına ve alışkanlıklarına göre oluşturulmuş bir yöntem. Bu deneme eğitiminde aktif şekilde takriben 3500 tane cümle kurduk. Kelime ezberlemekten ziyade cümle kurarak konuşma pratiği ortaya koymak önemli" şeklinde konuştu.

Rektörlük makamında imzalanan protokolde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Birol Akgül, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Çoban ve Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağlak ile Biga İngiliz Kültür Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. yetkilileri Özer Öztürk ile Faruk Kartal hazır bulundular. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA