Çölyak hastalarına uygun yemekler ve glütensiz tarifler! İşte en güzel glutensiz tarifler! Çölyak hastalarının glütensiz beslenme düzenine uygun şekilde hazırlanmış özle yemek tarifleri ile çlyak hastalığı olanlar sağlıklı şekilde beslenebiliyor. İşte, Çölyak hastalarına uygun yemekler ve glütensiz tarifler!

Çölyak hastalığı ve gluten hassasiyeti olanların, glutensiz diyet yapmaları gereklidir. Glutensiz diyet ise; buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren tüm gıdalardan (hububat, makarna ve birçok işlenmiş gıda) uzak durmak anlamına gelir. Bu yüzden Çölyak hastalarına uygun yemekler ve glütensiz tarifler, çölyak hataları için önemlidir. İşte, en güzel gutensiz tarifler!

ÇÖMLEKTE GLUTENSİZ HAMBURGER EKMEĞİ

MALZEMELER:

1 küçük paket maya, 1 çorba kaşığı yağ ve elma sirkesi500 mlt su, 1 yumurta, yarım kilo un, 1 tatlı kaşığı tuz,

YAPILIŞI

İlk olarak mayayı kabartarım ardından hepsini büyük bir kabın içinde mikser ile çırpın.

Bu işlemi tamamladıktan sonra hamuru içini yağladığımız çömleklere koyun.

Fırını 50 derecede ısıtıp çömlekleri fırına alın.

30 dk mayalanmasını bekleyip 200 derecede pişirin.

Afiyet olsun.

GLUTENSİZ POĞAÇA

MALZEMELER

1 çay bardağı sıvı yağ,

1 çay bardağı yoğurt,

1 tatlı kaşığı tuz,

3 su bardağı,glutensiz un,

1 küçük paket maya,

1 yumurta 1 yumurtanın akı,

YAPILIŞI

İlk olarak bardağın içinde ılık su ile maya kabartılacak.

Unu derin kaseye alın. Ortasını havuz gibi yapın ve içine yumurta, kabaran mayayı, yoğurt yağ ve tuzu koyup yavaş yavaş yoğurun.

Duurma göre su ilave edebilirsiniz.

Yoğurma bittikten sonra hamurun üzerini örtüp 30 dk saat dinlendirin.

Hamurdan ufak bezeler yapın. Arzunuza göre iç malzemesini hazırlayıp merdane ardımı ile bezeleri poğaça ebatlarında açın. İç malzemesini ilave edip poğaçaları kapatın. Üzerine isteğe göre yumurta sarısı, çörek otu, susam ekleyebilirsiniz. Isıtılmış fırında 200 derecede pişirin.

Afiyet olsun.