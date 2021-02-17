Çölde bozulan bir araba bulan yetkililer, sekiz kişinin cansız bedeni ile karşılaştı
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Çölde bozulan bir araba bulan yetkililer, sekiz kişinin cansız bedeni ile karşılaştı

17.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:58
Çölde bozulan bir araba bulan yetkililer, sekiz kişinin cansız bedeni ile karşılaştı

Libya'nın El Küfrah şehrinin güneybatısındaki bir çölde bozulmuş bir araba bulundu. 21 kişinin yolculuk ettiği arabanın yakınında Sudan asıllı sekiz kişinin cesedi bulundu. Cansız bedeni bulunan bir adamın annesine yazdığı "Sana ulaşamadığım için beni affet annem." notu yürekleri dağladı.

Libya'nın El Küfrah kentinde yetkililer, şehrin güneybatısındaki bir çölde etrafına eşyalar saçılmış bir araba bulduğunu belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda aracın çevresinde eşyaların yanı sıra Sudan asıllı 5 erkek ve 3 kadının cansız bedeni bulundu. Aracın motoru durduktan sonra yolcuların açlıktan ve susuzluktan öldüğüne inanılıyor.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

21 kişinin araçta seyahat ettiğini belirten yetkililer, soruşturma kapsamında kayıp olan 13 kişi için arama çalışması başlattığını belirtti. Libya polisinin iddiasında göre aile, geçen yıl ağustos ayında Sudan'ın El Faşir kentinden ayrılarak Libya sahiline yola çıktı.

Çölde bozulan bir araba bulan yetkililer, sekiz kişinin cansız bedeni ile karşılaştı

YAKLAŞAN KADERİNİN FARKINA VARMIŞ

Yaklaşık altı ay sonra bulunan aracın içinde Muzna Saifuddin Hasan adlı aile üyesinin kaleme aldığı bir not vardı. Yaklaşan kaderinin farkına varan adamın notunda "Sana ulaşamadığım için beni affet annem." yazıyordu.

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