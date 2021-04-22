Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı
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Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı

İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI - Haberler | Güncel

Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı Yaşam için gerekli çöl kumları, korona virüse de davetiye çıkardı Çöl kumunun fayda ve olumsuz etkilerini anlatan akademisyen uyardı: KOÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli: "Bu hafta Cuma günü yine çöl kumları...

Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı

Yaşam için gerekli çöl kumları, korona virüse de davetiye çıkardı

Çöl kumunun fayda ve olumsuz etkilerini anlatan akademisyen uyardı:

KOÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli:

"Bu hafta Cuma günü yine çöl kumları gelecek"

"İnsanlarımız hafta sonu ve Cuma dahil evlerini havalandırmasalar daha iyi olur"

KOCAELİ - Geçtiğimiz hafta Türkiye'de etkili olan çöl kumlarının yararlı olduğu kadar, polen, virüs ve bakterileri de havada tuttuğunu söyleyen KOÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli, çöl kumlarının vücut direncini düşürdüğünü, insanları hastalıklara açık hale getirdiğini belirtti. Benli, "Bu aralar korona virüs vaka sayılarının fazla olmasındaki nedenlerden biri de çöl kumlarıdır" dedi.

Türkiye'de son günlerde etkili olan çöl kumu taşınmaları, araçların kirlenmesinin yanı sıra korona virüs vakalarının da artmasına sebep olduğu ortaya çıktı. Çöl kumlarının yaşam için gerekli olan temel mineralleri içinde barındırdığını dile getiren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ekin Gökçe Benli, zengin içerikli çöl kumlarının her sene bahar döneminde Türkiye'ye geldiğini, toprak için de oldukça yararlı olduğunu kaydetti. Benli, "Bu sene yağmur yağdığı dönemde geldi daha iyi oldu. Çöl kumlarından gelen minerallerle su birleşerek, topraklarımızı besledi. Bu tarım için çok verimli oldu" dedi.

"İnsanları Covid-19'a açık hale getiriyor"

Çöl kumlarının faydalı olduğu kadar polen, virüs ve bakteriler için de ortam hazırladığını ifade eden Benli, "Çöl kumları, kil mineralleri ve tabakalı silikat içerdiği polen, virüs ve bakteriler için mükemmel ortam oluşturuyor, normalden daha fazla havada kalıyorlar. Alerjisi olanlar dikkat etmeli. Vücut direncini düşürdüğü için insanlar hastalıklara açık hale geliyor. Özellikle şu dönemde Covid-19'a açık oluyorlar. Bu aralar korona virüs vaka sayılarının fazla olmasındaki nedenlerden biri de çöl kumlarıdır. Özellikle alerjisi olanlar dışarıda partikül tutucu maske kullanmalı. Diğer yandan vücuda fazlaca mineral alındığı için fazla baş ağrısı ve yorgunluğa sebep olur. Bu hafta Cuma günü yine gelecek. İnsanlarımız hafta sonu ve Cuma dahil evlerini havalandırmasalar daha iyi olur. Alerjisi olanlarla bu duruma dikkat etmeli" diye konuştu.

Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı
Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı
Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı
Çöl kumları, vaka sayılarını arttırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI

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