Çökmek üzere olan yolun onarılmadığı iddiası
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Çökmek üzere olan yolun onarılmadığı iddiası

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ana yolun şebeke suyu patlamasından dolayı çökmek üzere olduğu ve yolun tamir edilmediği iddia edildi.

28.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:24

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ana yolun şebeke suyu patlamasından dolayı çökmek üzere olduğu ve yolun tamir edilmediği iddia edildi.

Gaziler Caddesi'nde 2 gün önce şebeke suyunu taşıyan borulardan birinin patlaması üzerine vatandaşlar yolda çatlaklar oluştuğunu ve gün geçtikçe bu çatlakların büyüdüğünü öne sürdü.

Çatlakların oluştuğu yerin yakınında esnaf olan Murat Bıçakçı, caddenin çok işlek olduğunu ve birçok hastaneye de ulaşımı sağladığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesini aramalarına rağmen herhangi bir müdahalede bulunulmadığını iddia eden Bıçakçı, "Burada 48 saat önce patlayan bir su var. Buradaki su şebeke suyu. Bu içme suyu 2 gündür İzmir Büyükşehir Belediyesine duyurduğumuz halde gelip ilgilenen olmadı. İZSU'ya çok sayıda ihbarımız oldu. Bu milli servet. Burada yol çökme aşamasında can zaiyatı olma ihtimali çok yüksek. Belediye ekiplerinin burayı onarmalarını istiyoruz." diye konuştu.

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Gaziler Caddesi 440 numara önünde bulunan PTT'ye ait rögara 32 mm çaplı eski branşman hattındaki arızadan dolayı içme suyunun aktığı tespit edilmiş ve arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Ancak bahsi geçen arızadan dolayı yol yüzeyine su akması ya da çökme gibi tehlike arz edecek herhangi bir durumun bulunması ise söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

Çökmek üzere olan yolun onarılmadığı iddiası

Kaynak: AA

Manşet

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