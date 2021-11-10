ÇÖKEN BİNA ENKAZINDAN ÇIKARILAN VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIK DURUMU BİLGİLERİ

S. NO ADI SOYADI BULUNDUĞU HASTANE SON DURUMU 1 Ali Seydi FELEK Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi bölümünde yatıyor 2 İbrahim KALI Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi bölümünde yatıyor 3 Duran İNAN Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kırmızı alanda yatıyor 4 İbrahim UÇAK Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırmızı alanda yatıyor 5 Mehmet GÜNAY Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırmızı alanda yatıyor 6 Osman ASLANTAŞ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Travma nedeniyle yatıyor 7 Halit HANGÜN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 8 Mustafa ASİLTÜRK Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 9 Zeki CANPOLAT Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 10 Hüseyin BARLAK Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 11 Ahmet ÖZCAN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 12 Vahap ATABEY Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu 13 Hikmet DOĞAN Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Taburcu

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