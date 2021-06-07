TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
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TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, 3 katlı boş binanın ısı yalıtım çalışmasını yapan Savaş Yıldırım (16), giriş katındaki balkonun çökmesi sonucu altında kaldı.

TOKAT'ta, 3 katlı boş binanın ısı yalıtım çalışmasını yapan Savaş Yıldırım (16), giriş katındaki balkonun çökmesi sonucu altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı yaralı genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde boş durumdaki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan balkonun altında Ramazan Uzun ve akrabası Savaş Yıldırım duvara ısı yalıtımı monte etmek için çalışmaya başladı. Duvara yapılan işlem sırasında 1'inci katın balkonu bir anda çöktü. Balkon enkazının altında kalan Savaş Yıldırım yaralandı. Ramazan Uzun'un ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince çöken balkonun altından çıkarılan Savaş Yıldırım, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI
TOKAT ÇÖKEN BALKONUN ALTINDA KALAN GENÇ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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