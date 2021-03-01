Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?
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Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?

01.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:07
Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Peki, Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki, Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi yoksa çok yüksek riskli mi? İşte detaylar haberimizde…

ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDA OLAN ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

KIRMIZI, TURUNCU, SARI, MAVİ RENKLER HANGİ ANLAMA GELİYOR?

DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER : Mavi renkli

ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER : Sarı renkli

YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Turuncu renkli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ ŞEHİRLER : Kırmızı renkli

Riskin düşük olduğu illerden çok yüksek riskli olduğu illere göre Normalleşme Takviminin uygulanacağı anlamına geliyor.

İSTANBUL HANGİ RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?

Paylaşılan risk grubu haritasına göre İstanbul turuncu renktedir. Yani İstanbul Yüksek Riskli grupta (Turuncu renk) yer almaktadır.

İSTANBUL : Yüksek riskli (Turuncu)

ANKARA : Orta riskli (Sarı)

İZMİR : Yüksek riskli (Turuncu)

TÜRKİYE RİSK HARİTASI NEDİR?

Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?
#EVDEKAL
Kendi kendine bakım
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.
#EVDEKAL
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