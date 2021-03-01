Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Peki, Çok Yüksek risk grubunda olan şehirler hangileri? Kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkler hangi anlama geliyor? İstanbul hangi risk grubunda yer alıyor? İstanbul düşük riskli mi, orta riskli mi, yüksek riskli mi?