Çok özel şenlik

Bursa Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Bursa Hayat Medikal sponsorluğunda Spina Bifida İnegöl Temsilciliğinin Yenice Gölet mevkiinde düzenlediği Piknik ve şenliğe Spina Bifidalı çocuklar ile aileleri katıldı.

Belediye Başkan yardımcısı Eşref Yiğit ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile Uludağ Üniversitesi Üroloji Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Bilge Türedi ve Laborant Akın Kaya'nın katıldığı piknik etkinliğinde spina bifidalı çocuklar yoğurt yeme ve halat çekme yarışı yaparken ayrıca yanlarında getirdikleri uçurtmaları uçurtmanın keyfini yaşadılar.

Spina Bifida İnegöl Temsilcisi Saadet Turan Şimşek," Özel çocuklarımızla ve aileleriyle yaptığımız bu pikniğin amacı, bu özel çocukarımızın ve ailelerinin kaynaşmasını sağlamak, bir nebzede olsa özel çocuklarımızın eğlenerek hoşça vakit geçirmelerini sağlamktır" şeklinde konuşan Şimşek,"bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler