Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Murat Eken, uzun bir süreden sonra koltuk değnekleriyle görüntülendi.
2008'de başlayan ve 2011 yılında sona eren skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yıldızı parlayan Murat Eken, uzun süren sessizliğinin ardından koltuk değneğiyle görüntülendi.
KOLTUK DEĞNEKLERİNDEN DESTEK ALIP YÜRÜYORDU
Program sonrası sesi soluğu çıkmayan isimlerden Murat Eken, Önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Eken'in, koltuk değneklerinden destek alıp yürüdüğü görüldü.
BİR AY SONRA KOLTUK DEĞNEKLERİNİ ATACAK
Geçtiğimiz aylarda bir sahne esnasında topuk bileğini kıran oyuncunun ayağındaki alçıyı çıkardığı ancak henüz tam olarak iyileşmediği için değnekleri kullandığı öğrenildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Eken, değnekleri de bir aya atacağını belirtti.
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