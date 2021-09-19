Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün neden başlamadı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bitti mi, final mi oldu? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hangi kanalda? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 saat kaçta başlayacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? NEDEN PAZARTESİ GÜNÜ?

Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı. Diğer bölümlerin de Pazartesi olacağı tahmin ediliyor.

Twitter'da yapılan açıklama şöyle:

"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"

Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu her hafta Pazartesi ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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