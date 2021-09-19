Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti?

Normalde Pazar günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti? merak etti. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gün mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 final mi yaptı neden yayınlanmadı? İşte tüm detaylar...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün neden başlamadı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bitti mi, final mi oldu? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hangi kanalda? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 saat kaçta başlayacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu, neden yok? İşte bilgiler...

Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı. Diğer bölümlerin de Pazartesi olacağı tahmin ediliyor.

Twitter'da yapılan açıklama şöyle:

"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti?

Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu her hafta Pazartesi ekranlara gelecek.

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Burak Yılmaz Göksel
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 20:48:04. #1.12#