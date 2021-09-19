Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti?
Normalde Pazar günleri yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu, neden yok? 19 Eylül Pazar Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bitti mi, günü mü değişti? merak etti. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 gün mü değişti? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 final mi yaptı neden yayınlanmadı? İşte tüm detaylar...
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün neden başlamadı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bitti mi, final mi oldu? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 hangi kanalda? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 saat kaçta başlayacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 bugün yok mu, neden yok? İşte bilgiler...
Çok Güzel Hareketler 2 her Pazartesi saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.
Çok Güzel Hareketler 2 geçtiğimiz sezon Pazar akşamları ekrana geliyordu. Fakat bu sezon ilk bölümü Pazartesi başladı. Diğer bölümlerin de Pazartesi olacağı tahmin ediliyor.
Twitter'da yapılan açıklama şöyle:
"Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
#ÇokGüzelHareketler2 özetsiz yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da @kanald'de!"
Buna göre ÇKHB 2 yeni sezonu her hafta Pazartesi ekranlara gelecek.
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