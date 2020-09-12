Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni sezonuyla yarın akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?
12.09.2020 23:38 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:44

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni sezonu yarın ekranlara geliyor. Peki ÇGHB 2 oyuncuları kimlerdir, yeni sezonda neler olacak, hangi skeçler bizleri bekliyor?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu 13 Eylül 2020 Pazar günü akşam saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 3. sezonuyla ekranlara gelecek olan ÇGHB 2 programı aynı oyuncu kadrosuyla aynı kanalda ve aynı saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÇGHB 2 YENİ SEZON KAÇINCI SEZON OLACAK?

ÇGHB 2 yeni sezonu 3. (üçüncü) sezon olacaktır. İlk sezonu 2019 yılı başlarındaydı. İkinci sezonu 2019-2020 yıllarında yayınlandı. Ve üçüncü sezonunun ise 2020-2021 yıllarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK?

ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

İlgili Haberler

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor yarı final maçı hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı nerede olacak? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray Hatayspor maçı ne zaman? Galatasaray Hatayspor maçı nerede olacak? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ferhat Göçer Acun Ilıcalı Fatih Artman Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Şenol Güneş Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Polatlı
Şu an buradasınız: Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 23:46:09. #1.14#
title