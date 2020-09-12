Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon (3. sezon) ne zaman başlayacak? ÇGHB 2 yeni sezonu hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni sezonuyla yarın akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni sezonu yarın ekranlara geliyor. Peki ÇGHB 2 oyuncuları kimlerdir, yeni sezonda neler olacak, hangi skeçler bizleri bekliyor? ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR? Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir. ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu 13 Eylül 2020 Pazar günü akşam saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanacaktır. 3. sezonuyla ekranlara gelecek olan ÇGHB 2 programı aynı oyuncu kadrosuyla aynı kanalda ve aynı saatinde ekranlara gelmesi bekleniyor. ÇGHB 2 YENİ SEZON KAÇINCI SEZON OLACAK? ÇGHB 2 yeni sezonu 3. (üçüncü) sezon olacaktır. İlk sezonu 2019 yılı başlarındaydı. İkinci sezonu 2019-2020 yıllarında yayınlandı. Ve üçüncü sezonunun ise 2020-2021 yıllarında ekranlara gelmesi bekleniyor. ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK? ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir. ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU Atakan Çelik Ayşegül Yılmaz Batuhan Soyaslan Begüm Çağla Taşkın Cemile Canyurt Cihan Talay Ecem Bayır Eda Nur Hancı Engin Demircioğlu Evliya Aykan Ezgi Özyürekoğlu Fatih Öztürk Fatma Tezcan Gözde Şencan Gürhan Altundaşar Hamza Yazıcı Hilmi Deler Metin Pıhlıs Ozan Yiğit Safa Sarı Sema Özkan Yasin Çam Ali Özün Aydın Arif Güloğlu Arzu Susantez Birsel Kılınçcı Cansu Mumcu Cenan Adıgüzel Didem Ruhi Ebru Yücel Emin Oğuz Çelebi Emre Aslan Hacı Ahmet Ak Hande Özen Nazlı Senem Ünal Ömer Faruk Çavuş Selen Esen Talha Karcı Tuğba Yılmaz Yeşim Dursun