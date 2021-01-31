Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm canlı izle | Çok Güzel Hareketler Bunlar son bölüm izle | ÇGHB yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde.Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 71. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 72. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 31 Ocak Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 72. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 70. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceyda erkek arkadaşını ailesi ile tanıştıracaktır. Ceyda'nın babası Rıza ve kardeşi Ardacan Ceyda'nın yanında Tuğberk'e iyi davranırlar. Ceyda'nın mutfağa gitmesi ile Tuğberk'i korkutup evden gitmesini sağlarlar. Altyapı belgesel kuşağında küçük yaşta kilo problemlerinin bilimsel sebepleri araştırılacak. Ziya damatları arasında ayrım yapar. Damadı Cemil'i diğer damadı Cemil'den daha fazla sever. Cemil kayınpederinin gözüne girmek için elinden geleni yapar. Fakat Ziya Cemil'i görmezden gelir. Terapi merkezine gelenler sosyal medya bağımlılarıdır. Doktorun verdiği öneriler kendilerini zorlasa da yapmaya karar verirler. Fakat sonunda doktorun da sosyal medya bağımlısı olması herkesi şaşırtır.

Kazım ailesine ev ekonomisi dersi vermektedir. Aile Kazım'ı çok fazla ciddiye almaz. Kazım harcamaları kısmak için elinden geleni yapar. Fakat son yaptığı aileyi çileden çıkarır. Kazım Feridun ile uçağa biner. Kazım'ın uçak korkusu vardır. Feridun onu sakinleştirmeye çalışır. Pilot'un zehirlenmesi ile uçağı kullanmak Kazım'a düşer. Selim ve Meral'in bebeği olmuştur. Selim herkese haber vermiştir. Gelen herkesin bebekle ilgili söyledikleri Meral'i çıldırtır.

Çok Güzel Hareketler 2, kahkaha dolu yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 72. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 71. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 31 Ocak 2021 Pazar akşam ekranlara gelecek.

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