Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Programın yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları ve Yılmaz Erdoğan, Güloğlu'na destek oluyor. Oyuncuların o anları ise izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Programın yeni bölümünden yayınlanan video ise geçtiğimiz haftalarda lenf kanserine yakalanan oyuncu Arif Güloğlu'na büyük destek geldi.

"BUNDAN SONRAKİ TÜM SKEÇLER ARİF İÇİN"

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin sevilen oyuncularından Arif Güloğlu, lenf kanseri tedavisi görmeye başladığı için ekibinden uzak kaldı. Bu süreçte Güloğlu'nu yalnız bırakmayan ekip, bundan sonraki oyunlarını arkadaşlarına ithafen oynayacak. Programın yeni bölümünden yayınlanan bir videoda ise Yılmaz Erdoğan ve ekibinin arkadaşlarına verdiği destek anları görüldü.

Çekimlerde yer almayan Yılmaz Erdoğan ise görüntülü olarak bağlanarak "Biz BKM ekibi olarak daha önce hiç böyle büyük bir sınava hiç denk gelmedik. Bizim için çok değişik bir süreç. En güvenli ve en iyi bakımlarda. Bu hastalığın tartışmasız ilacı sevgi ve moral. Arif'le her gün konuşuyorum durumu iyi. Bundan sonraki tüm skeçler ve bütün çalınan ziller Arif için. Sizler de kapasitenizi bir kat yukarı çıkartacaksınız. Arif'i güldürdüğünüz sürece işler yolunda demektir. Seyircimizin de duası etlenince de iyileşmeme ihtimali yok. Arif ve onun gibi dertleri olan herkes için geçerli" ifadelerini kullandı.

"BU AİLEYE SAHİP OLDUĞUN İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Arkadaşlarının destek videosuna sessiz kalamayan Arif Güloğlu ise "Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım be. Bütün zorlukları nasıl aştıysak bunu da öyle aşacağız" dedi.