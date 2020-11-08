Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

08.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:56
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

Çok Güzel Hareketler Bunlar severlere müjdeli haber geldi! ÇGHB 2 yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Peki yeni sezon hangi gün ve saatte yayınlanacak tüm bilgiler haberimizde...

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü bu akşam 8 Kasım Pazar ekranlara geliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı çıktı mı?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümüyle pazar akşamı 20.00'de yayınlanan altı skeçten oluşan 59. Bölümü ile izleyicilere yine eğlenceli anlar yaşatıyor!

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin bu haftaki konuğu Yıldız Tilbe...Tilbe, programda yer alan Tarkan skecinde Melanie Trump olarak sahneye çıkacak. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Ayrıca Yıldız Tilbe şarkıları ile de programa renk katacak.

Rockçılar ve arabeskçilerin kıyasıya rekabeti, istemeden istenen kızın istenememe töreni, pamuk prenses ve yedi cüceler masalının alt yapı yorumu, "Açın Kapıyı" skecinde lohusal hareketler, Tarkan'ı düştüğü tuzaktan kurtaran Yıldız Tilbe, annesiyle duygu yüklü anlar yaşayan gencin sıcacık hikayesi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler 2'de.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜM İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu akşam yayından sonra 61. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 60. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 8 Kasım 2020 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 61. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 60. bölüm izle! Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

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