Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm canlı izle! Kanal D Çok Güzel Hareketler Bunlar 75. yeni bölüm canlı izle! ÇGHB 2 canlı izle!

Reyting rekorları kıran Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda yine Yılmaz Erdoğan'ın yer almaması izleyicileri meraka düşürdü! Çok Güzel Hareketler bunlar 75. bölüm fragmanında programı Eser Yenenler sunuyor!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Çok Güzel Hareketler 2"nin bu hafta ekrana gelecek bölümünün skeçleri şöyle; Pandemi koşullarında Ayşegül evden çalışmaktadır. Fakat evde eşi ve çocuğunun sürekli konuşması toplantıya dahil olmaları Ayşegül'ü zor durumda bırakır. Hilmi kız arkadaşı Selin ile sinemada Selin'in babasına yakalanır. Selin'in babası mafya olduğu için Hilmi kurtulmak için kendi babasının da mafya olduğunu söyler. Selin'in babasının Hilmilere gelmesi ile ortalık karışır. Ailenin kapısının önüne bırakılan çiçekler ailede merak uyandırır. Evin kızı çiçeklerin kendisine geldiğini zanneder. Anne ise çiçekleri babasının kendisine yolladığını zanneder. Babanın gelip olayı çözmek istemesi olayları karıştır. Ferhat ve Alev'in bebekleri olacaktır. Alev Ferhat'ın bebeğin cinsiyetini öğrenmesi için babyshower düzenler. Yumuşan ve Rümeysanur kardeş fikrine alışamaz ve bebeği kıskanırlar. Yumuşan ve Rümeysanur partiyi bozmak için ellerinden geleni yaparlar. Hamide ve Nurettin'in oğulları kırk yaşındadır. Nurettin oğlu Tonguç'un evlenip evden gitmesini ister. Anne ise sürekli oğlunu savunur. Tonguç'un çocukluk aşkı Ecem'in gelmesi ile her şey değişir. Akif ve Muzaffer lüks bir otomobil galerisine giderler. Akif ve Muzaffer'in giyim tarzlarından kimse onlarla ilgilenmez. Kendileri ile ilgilenmeleri için yalan söyleyip çok zengin olduklarını ve yüz filoluk bir araç satın alacaklarını söylemeleri üzerine herkes etraflarında pervane olur. Hakan sürekli komalık olana kadar içki içer. En son arkadaşları ona bir oyun oynamaya karar verir. Hakan hastanede ayıldığında kendisine iki yıldır komada olduğunu söylerler. Hakan şaşkınlıktan sonra ailesini kız arkadaşını sorar. Arkadaşlarının Hakan'a söyledikleri herkesi şaşkına çevirir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 75. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ÇGHB 2 yeni bölümü 28 Şubat 2021 Pazar akşam ekranlara gelecek.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR OYUNCU KADROSU

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan

Yasin Çam

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınçcı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun