Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi ortaya çıktı! Dönüş tarihi de belli - Haberler
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Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi ortaya çıktı! Dönüş tarihi de belli

Haberler.com - Magazin
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Kanal D ile sözleşmesi bittiği için 31 Ocak tarihinde final yapan Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresi belli oldu. Artık Star TV'de yayınlanacak olan programın mart ayında ekranlara dönmesi planlanıyor.

Ekranların sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, sözleşmesinin bittiği Kanal D'de 109. bölümüyle 31 Ocak'ta final yapmıştı. Hayranlarını üzen bu gelişmenin ardından müjdeli haber, gazeteci Cengiz Semercioğlu'ndan geldi.

MART AYINDA EKRANLARA DÖNECEK

Medyatava TV YouTube yayınına katılan Semercioğlu, Çok Güzel Hareketler 2'nin anlaştığı yeni adresin Star TV olduğunu açıkladı. Ne zaman ekranlarına döneceğiyle ilgili ise Semercioğlu, "Anlaşmalar imzalandı. Mart ayından itibaren yayınlanmaya devam edecek" dedi.

DİJİTAL PLATFORMA GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz 31 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünün final olacağı Twitter'dan duyurulan Çok Güzel Hareketler 2'nin dijital platformlarda yayın hayatına devam edeceği ileri sürülüyordu.

Haberler.com - Magazin

Çok Güzel Hareketler Bunlar, Cengiz Semercioğlu, Star Tv, Kanal D, BKM, Magazin, Haberler

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